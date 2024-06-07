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Стребкова не змогла кваліфікуватися у фінал Євро-2024

Владислав Уткін — 7 червня, 15:46
Стребкова не змогла кваліфікуватися у фінал Євро-2024

Українська спортсменка Наталія Стребкова не змогла пройти у фінал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики у бігу на 3000 метрів з перешкодами.

Українка посіла 10 місце у кваліфікації. Відставання від 8-ї позиції, яка надавала прохід у фінал, склало 10 секунд.

Зазначимо, Стребкова вперше в кар'єрі не пройшла до фіналу на Євро у цій дисципліні.

Раніше ми повідомляли, що інші українські атлетки Ольга Корсун та Анна Красуцька пройшли у фінал континентальної першості у потрійному стрибку.

Наталія Стребкова Євро-2024 Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2024

Наталія Стребкова

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