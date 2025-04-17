Українська легкоатлетка вперше стала мамою
Наталія Стребкова
Instagram/strebkova.nataliya
30-річна українська легкоатлетка Наталія Стребкова народила доньку.
Про це спортсменка розповіла в Instagram.
Ім'я новонародженої дитини наразі невідоме.
"Наш найважчий, але найочікуваніший досвід у житті. Наша дівчинка, ми тебе безмежно любимо", – повідомила Стребкова.
Батьком дитини є український спортсмен та призер національних змагань з бігу Іван Стребков.
Нагадаємо, Стребкова є віцечемпіонкою Європи-2017 серед молоді (U23) та рекордсменкою України в бігу на 3000 м із перешкодами.
Особистий рекорд на дистанції 3000 метрів з перешкодами вона встановила у 2022 році в Стокгольмі, коли пробігла дистанцію за 9:24.54 хвилин, що також є національним рекордом.