Українська легкоатлетка вперше стала мамою

30-річна українська легкоатлетка Наталія Стребкова народила доньку.

Про це спортсменка розповіла в Instagram.

Ім'я новонародженої дитини наразі невідоме.

"Наш найважчий, але найочікуваніший досвід у житті. Наша дівчинка, ми тебе безмежно любимо", – повідомила Стребкова.

Батьком дитини є український спортсмен та призер національних змагань з бігу Іван Стребков.

Нагадаємо, Стребкова є віцечемпіонкою Європи-2017 серед молоді (U23) та рекордсменкою України в бігу на 3000 м із перешкодами.

Особистий рекорд на дистанції 3000 метрів з перешкодами вона встановила у 2022 році в Стокгольмі, коли пробігла дистанцію за 9:24.54 хвилин, що також є національним рекордом.