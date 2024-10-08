Магучіх розповіла, на скількох ОІ ще хоче виступити

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх назвала свої стратегічні цілі.

23-річна українська легкоатлетка розповіла про це в інтерв'ю інформаційній медіаплатформі "Ми – Україна".

Звичайно, стрибати ще вище, виборювати ще більше золотих нагород. Дуже хочеться бути дворазовою олімпійською чемпіонкою. Звичайно, ще не побитий олімпійський рекорд – 2,06 м. Дуже хочеться побити, до цього йдемо. Почнеться наступний етап підготовки до Лос-Анджелеса, і ставлю собі за мету побити цей олімпійський рекорд.

До якого віку у вашому виді спорту зазвичай змагаються жінки? Усе індивідуально, але стрибають десь до 35. І ось у мене в планах є ще дві Олімпіади. Тобто, Австралія у 2032-му і все. Мені буде 31, і якраз ще можна стрибати, – сказала Магучіх.

Зазначимо, що наразі світовий рекорд належить самій українці – 2.10 метра, його вона встановила на етапі Діамантової ліги в Парижі. Олімпійський рекорд на Іграх-2004 в Афінах належить російській легкоатлетці Єлєні Слєсарєнко – 2.06 метра.

На Олімпіаді-2024 у Парижі Магучіх взяла висоту 2 метри та стала олімпійською чемпіонкою.