Танці у Стокгольмі: Магучіх з подругою розірвали соцмережі запальними рухами під світовий хіт

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх вкотре довела, що вміє вражати не лише спортивними досягненнями, а й настроєм поза межами стадіону.

Перед змаганнями у Стокгольмі зірка легкої атлетики влаштувала справжній танцювальний флешмоб разом зі своєю подругою, і цей момент миттєво завірусився у соцмережах.

Дівчата виконали запальний танець на фоні мальовничої природи Швеції під світовий хіт Old Town Road Lil Nas X.

Нагадаємо, українські стрибунки у висоту, Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, виступлять на наступному етапі Діамантової ліги в шведському Стокгольмі.

Змагання з жіночих стрибків у висоту на етапі в Стокгольмі відбудуться в неділю, 15 червня. Початок – о 18:14 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.