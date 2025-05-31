Найкраще відновлення: Магучіх показала фанатам, як підкорює хвилі після тренувань

Після важких тренувань і гучних перемог навіть найсильнішим потрібен відпочинок, і Ярослава Магучіх знає, як це зробити красиво!

Українська зірка легкої атлетики поділилася відео з відпочинку, на якому ніжиться на хвилях та буквально "ловить момент".

На кадрах спортсменка виглядає щасливою, спокійною й повною сил, набираючись енергію під час плавання з подругами.

Нагадаємо, українка 15 червня у Стокгольмі і 20 червня у Парижі виступить на двох поспіль етапах Діамантової ліги-2025.

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Напередодні Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.

Пізніше Олімпійська чемпіонка поділилася враженнями від перемоги на етапі Континентального кубка в Токіо.