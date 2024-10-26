Ця нагорода для всіх моїх людей в Україні: Магучіх – про здобуття звання легкоатлетки року у Європі

Олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала здобуття звання легкоатлетки року у Європі, наголосивши, що ця нагорода для всіх людей в Україні.

Слова Ярослави наводить European Athletics.

"Це був один із успішних років для мене. Звісно, ​​це честь бути тут і отримати нарешті цю нагороду. Це ніби повернення до 2019 року, коли я отримала нагороду "Висхідна зірка", і це підштовхнуло мене продовжувати працювати, продовжувати вчитись, і тепер я нарешті отримала свою нагороду.



Безумовно, це особливий момент для мене. Особливо в цей складний для України час. Але я щаслива бути тут, і ця нагорода для всіх моїх людей в Україні. І я сподіваюся, що зараз вона принесе трохи щастя. І сподіваюся, що я дам ще трохи мотивації для нашого молодого покоління, щоб працювати далі", – сказала Маучіх.