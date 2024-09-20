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Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи в 2024 році

Олексій Мурзак — 20 вересня, 15:46
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи в 2024 році
Ярослава Магучіх
Getty Images

Українську стрибунку в висоту Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у Європі.

Голосування триватиме до 29 вересня на офіційному сайті European Athletics. Проголосувати можна тут.

Крім Ярослави, на нагороду претендують Надя Баттоклетті (Італія), Фемке Бол (Нідерланди), Сіфан Хассан (Нідерланди), Кілі Ходжкінсон (Велика Британія), Наталя Качмарек (Польща), Малайка Міхамбо (Німеччина), Ємісі Огунлейє (Німеччина), Сірена Самба-Маєла (Франція), Нафіссату Тіам (Бельгія).

У 2024 році Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м), стала олімпійською чемпіонкою, чемпіонкою Європи та переможницею Діамантової ліги.

Ярослава Магучіх

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