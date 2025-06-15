Було багато помилок: Магучіх – про срібло Діамантової ліги на етапі в Стокгольмі

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оцінила друге місце на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

Магучіх звернула увагу на свої помилки під час розбігу, але попри результат залишилась задоволеною своєю формою.

"На жаль, не показала такий високий результат, який хотілося б. Але все одно рада, бо продовжую входити у форму перед головним стартом сезону – чемпіонатом світу у вересні.

Конкуренція з дівчатами – це класно, а стрибалося не дуже. За розбігом було дуже багато помилок, і не впоралася трохи, тому я бігла повільно для своїх стрибків. Не можу сказати, що це досвід, бо в мене вже багато досвіду позаду. Але набираю просто свою форму і кайфую.

В обличчя вітер був, тому бракувало відчуття свого розбігу, що треба починати повільніше і закінчувати швидше. У мене все було ось так: біжу і все", – сказала Магучіх.