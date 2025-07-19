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Останні два старти – не ті результати: Магучіх прокоментувала свій виступ на Діамантовій лізі

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 18:59
Останні два старти – не ті результати: Магучіх прокоментувала свій виступ на Діамантовій лізі
Getty Images

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала четверте місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Її слова публікує Суспільне Спорт.

"Думаю, панікувати ще не треба. Звичайно, хочеться стрибати вище, Останні два старти – не ті результати, на які я можу стрибати. Але в цьому немає нічого страшного. Будемо тренуватися і готуватися. Головний старт – чемпіонат світу", – заявила українка.

Також Магучіх поділилася думкою щодо того, чому їй не вдалося продемонструвати кращий результат.

"Проблеми з дугою, бо я не лягаю в неї, а зрізаю її, і роблю широкі кроки перед відштовхуванням, а мала б навпаки робити короткі. Наскільки швидко це можна виправити? Думаю, це усе в мене у голові. Мені треба налаштуватися та повернутися до своїх попередніх стрибків за 2 метри", – резюмувала Ярослава.

Нагадаємо, що українка вперше з 2022 року залишилася без медалі етапу Діамантової ліги. Магучіх стала четвертою з результатом 1.93 м.

Діамантова ліга Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

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