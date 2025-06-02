Магучіх привітала фанатів із початком літа, похизувавшись яскравим фотосетом

Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх ефектно відзначила початок літа.

На своїх сторінках у соцмережах легкоатлетка опублікувала серію яскравих світлин, чим миттєво привернула увагу фанатів.

На фото Магучіх позує в енергійному та стильному образі, що гармонійно поєднується з літнім настроєм.

" Дякую, що перший день літа 2025 року почався і почався з історичних новин", – написала Ярослава.

Ймовірно, Магучіх посилається на новини про спецоперацію СБУ, під час якої було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Схожий допис у соцмережах опублікувала олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Напередодні Магучіх натякнула, де саме виступить у межах Діамантової ліги. Українка підтвердила, що її можна буде побачити 15 червня у Стокгольмі і 20 червня у Парижі.

Нещодавно Ярослава перемогла на турнірі в Токіо з результатом 1,96 м. Її найближча переслідувачка, Міхаела Груба, зупинилася на позначці в 185 см.