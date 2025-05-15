Чемпіонка Європи зізналася, що їй пропонували 200 тисяч за використану білизну

Норвезька легкоатлетка Андреа Рут зізналася, що отримує пропозиції від незнайомців, які готові викласти від 5 до 200 тисяч крон за її носки чи білизну.

Про це повідомляє NRK.no.

"Є багато пропозицій щодо купівлі речей. Я вважаю, що це огидно. Я вважаю, що це божевілля, що люди наважуються питати про щось подібне. Десь від 5000 крон. Була пропозиція в 200 тисяч. Хочуть все: від шкарпеток і спідньої білизни до одягу для змагань", – сказала вона, показуючи вхідні повідомлення журналістам.

Вона додала, що не всі акаунти є фейковими, а й іноді пишуть люди з "живих" сторінок.

"Є чоловіки різного віку. Для мене це взагалі не має значення, тому я досить спокійно ставлюся до цього. Я просто сподіваюся, що молодим дівчатам у вразливому становищі не ставитимуть таких самих запитань, бо часто пропонують досить великі суми грошей", – заявила Рут.

1 норвезька крона – це приблизно 4 гривні.

23-річна Рут є однією з найталановитіших легкоатлеток у своїй країні. Андреа у 2021 році виграла чемпіонат Європи U-20 на дистанції 400 метрів з бар'єрами, а в 2023 році стала чемпіонкою Європи U-23 у цій дисципліні.

Нагадаємо, відомий норвезький гірськолижник Себастьян Фосс-Солевог вирішив завершити кар'єру в 33-річному віці.