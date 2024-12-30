Попереду – безкрайній простір для нових можливостей: Магучіх опублікувала миле фото на фоні океану
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх продовжує підкорювати соціальні мережі милим контентом.
Українська легкоатлетка опублікувала свіже фото на фоні океану, залишився доволі філософське послання для фанатів.
"Останній понеділок року – це як берег перед великим океаном.
Позаду залишається все, що ми пройшли, а попереду – безкрайній простір для нових можливостей", – написала Ярослава.
Нагадаємо, 20 грудня, НОК визначив найкращих спортсменів 2024 року. Найкращою спортсменкою України у році, що минає, було визнано легкоатлетку Ярославу Магучіх.
У 2024-му Ярослава здобула золото на Олімпійських іграх та чемпіонаті Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту, а також встановила новий світовий рекорд.