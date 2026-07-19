Бондаренко з найкращим результатом сезону переміг на Кубку України
Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Богдан Бондаренко став переможцем Кубку України у стрибках у висоту.
На турнірі у Львові 36-річний легкоатлет уперше в цьому сезоні підкорив планку на позначці 2.20 м, оновивши свій найкращий особистий результат у 2026 році. До цього він взяв планку у 2,15 м на чемпіонаті України, де став четвертим.
Срібну нагороду Кубка виборов Вадим Кравчук (2.15 м), а замкнув трійку призерів ще один іменитий ветеран Андрій Проценко, який зупинився на позначці 2.10 м.
Кубок України. Стрибки у висоту:
- Богдан Бондаренко – 2.20 м
- Вадим Кравчук – 2.15 м
- Андрій Проценко – 2.10 м
Нагадаємо, Бондаренко – один із найуспішніших українських стрибунів у висоту, бронзовий призер Олімпіади-2016, чемпіон світу-2013 та Європи-2014. Дворазовий чемпіон Європи у приміщенні (2013, 2023). Його особистий рекорд – 2,42 м. У 2026 році після серії травм повернувся до виступів на національних стартах.
Напередодні українська стрибунка Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.