Бондаренко з найкращим результатом сезону переміг на Кубку України

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2016 Богдан Бондаренко став переможцем Кубку України у стрибках у висоту.

На турнірі у Львові 36-річний легкоатлет уперше в цьому сезоні підкорив планку на позначці 2.20 м, оновивши свій найкращий особистий результат у 2026 році. До цього він взяв планку у 2,15 м на чемпіонаті України, де став четвертим.

Срібну нагороду Кубка виборов Вадим Кравчук (2.15 м), а замкнув трійку призерів ще один іменитий ветеран Андрій Проценко, який зупинився на позначці 2.10 м.

Кубок України. Стрибки у висоту:

Богдан Бондаренко – 2.20 м Вадим Кравчук – 2.15 м Андрій Проценко – 2.10 м

Нагадаємо, Бондаренко – один із найуспішніших українських стрибунів у висоту, бронзовий призер Олімпіади-2016, чемпіон світу-2013 та Європи-2014. Дворазовий чемпіон Європи у приміщенні (2013, 2023). Його особистий рекорд – 2,42 м. У 2026 році після серії травм повернувся до виступів на національних стартах.

Напередодні українська стрибунка Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні.