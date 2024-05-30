Гадсон-Сміт встановив новий рекорд Європи на етапі Діамантової ліги в Осло

Британський бігун Меттью Гадсон-Сміт виграв п'ятий етап Діамантової ліги в норвезькому Осло в бігу на 400-метрівці.

Гадсон-Сміт подолав дистанцію за 44,07, що стало новим європейським рекордом. Другим фінішував Кірані Джеймса з Ямайки (44,58), третім — американець Вернон Норвуд (44,68).

Зазначимо, що 29-річний британський бігун побив свій же рекорд, який він встановив у 2023 році.

Раніше визначився склад легкоатлеток, які представлять Україну на шостому етапі Діамантової ліги, що відбудеться у шведському Стокгольмі.