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Кишкіна пояснила, чому не фінішувала на чемпіонаті Європи-2026

Олег Дідух — 11 серпня 2026, 16:44
Кишкіна пояснила, чому не фінішувала на чемпіонаті Європи-2026
Аліна Кишкіна
ФЛАУ/Олександр Залевський

Українська легкоатлетка Аліна Кишкіна заявила, що не зуміла дістатися фінішу в бігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2026 через спазм у м'язах.

Слова українки наводить Суспільне спорт.

"Все не так страшно, мій м'яз залишився неушкодженим. Час знайти причину ймовірного спазму.

Я безмежно вдячна за цей досвід [дебюту на Євро]. Мені потрібно ще трохи часу, аби відчути цю дистанцію, свій ритм. Рада бути причетною до цього чемпіонату саме на цій дистанції. Це лише початок, і він неймовірний", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, окрім Кишкіної, кваліфікацію в бігу на 400 метрів з бар'єрами не зуміла пройти ще одна українка, Вікторія Ткачук, яка показала 12-й результат. Зауважимо, що фінал у цій дисципліні відбудеться 12 серпня о 23:08 (за київським часом).

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