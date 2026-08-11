Кишкіна пояснила, чому не фінішувала на чемпіонаті Європи-2026

Українська легкоатлетка Аліна Кишкіна заявила, що не зуміла дістатися фінішу в бігу на 400 метрів з бар'єрами на чемпіонаті Європи-2026 через спазм у м'язах.

Слова українки наводить Суспільне спорт.

"Все не так страшно, мій м'яз залишився неушкодженим. Час знайти причину ймовірного спазму. Я безмежно вдячна за цей досвід [дебюту на Євро]. Мені потрібно ще трохи часу, аби відчути цю дистанцію, свій ритм. Рада бути причетною до цього чемпіонату саме на цій дистанції. Це лише початок, і він неймовірний", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, окрім Кишкіної, кваліфікацію в бігу на 400 метрів з бар'єрами не зуміла пройти ще одна українка, Вікторія Ткачук, яка показала 12-й результат. Зауважимо, що фінал у цій дисципліні відбудеться 12 серпня о 23:08 (за київським часом).