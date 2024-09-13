13 і 14 вересня відбудеться фінал Діамантової ліги, за перемогу боротимуться Магучіх, Геращенко, Дорощук і Фельфнер

13 та 13 вересня в бельгійському Брюсселі відбудеться фінал Діамантової ліги-2024 – найпрестижнішого комерційного турніру в легкій атлетиці.

На вирішальний старт змагань пробилися 4 українські атлети: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко (обидві – стрибки у висоту), Олен Дорощук (стрибки у висоту) та Артур Фельфнер (метання списа).

Розклад українських легкоатлетів

13 вересня, п'ятниця

21:39. Стрибки у висоту, жінки. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко.

14 вересня, субота

21:20. Стрибки у висоту, чоловіки. Олег Дорощук.

21:22. Метання списа, чоловіки. Артур Фельфнер.

За регламентом змагань у технічних дисциплінах, до фіналу пробилися по 6 найкращих атлетів сезону. Однак 20-річний представник Сумщини Фельфнер отримав від організаторів шанс завдяки розширенню заявки фінальних змагань з Метання списа.

Де дивитися

Офіційним транслятором змагань в Україні є телеканал Setanta Sports Ukraine. Фінал можна дивитися на Setanta Sports Ukraine+.

Як виступали українські фіналісти протягом сезону

Ярослава Магучіх виграла всі 4 етапи, у яких брала участь. А на етапі в Парижі встановила світовий рекорд, перевершивши досягнення Стефки Костадінової 37-річної давнини.

Читайте також : блог Чому стрибок Магучіх не просто рекорд, а феноменальне досягнення

Ірина Геращенко одного разу була другою (Доха), двічі – третьою (Стокгольм, Цюрих). Також має в активі 5 та 7 місця в Лозанні та Парижі відповідно.

Олег Дорощук став справжнім відкриттям сезону. Представник Кропивницького двічі (Хожув, Рим) завершував змагання третім.

В Артура Фельфнера 4 і 7 місця.

За що змагаються атлети

Крім звання "Чемпіон Діамантової ліги", переможці отримають 30 тисяч доларів. Спортсмени, які посядуть місця з 8 по 2 – від 12 до 1 тисячі доларів.