Крутих здобув перемогу на старті кваліфікації Челенджера в Чехії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (425) переміг француза Константена Біттуана (482) в півфіналі кваліфікації Челленджера в чеській Празі.

Зустріч тривала 1 годину 40 хвилини та завершилася з рахунком 6:4, 6:4. Українець один раз подав навиліт, допустив одну подвійну помилку та реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів.

У поєдинку за вихід в основну стадію турніру Крутих зіграє з переможцем пари Фелікс Гілл (Велика Британія, 318) — Ян Гразділ (Чехія, 1108).

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Прага, Чехія

Призовий фонд — €74,825

Ґрунт

Кваліфікація, півфінал, 5 травня

Олексій Крутих (Україна) — Константен Біттуан (Франція) 6:4, 6:4

Напередодні Крутих не зміг кваліфікуватися на турнір у Римі. Нагадаємо, що українська тенісистка Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті.