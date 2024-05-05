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Крутих здобув перемогу на старті кваліфікації Челенджера в Чехії

Сьогодні 16:51 66 0
Крутих здобув перемогу на старті кваліфікації Челенджера в Чехії
#Олексій Крутих, #Prague Open 2024, #Константен Біттуан

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (425) переміг француза Константена Біттуана (482) в півфіналі кваліфікації Челленджера в чеській Празі.

Зустріч тривала 1 годину 40 хвилини та завершилася з рахунком 6:4, 6:4. Українець один раз подав навиліт, допустив одну подвійну помилку та реалізував 4 з 7 брейк-пойнтів.

У поєдинку за вихід в основну стадію турніру Крутих зіграє з переможцем пари Фелікс Гілл (Велика Британія, 318) — Ян Гразділ (Чехія, 1108).

Prague Open 2024  Challenger
Прага, Чехія
Призовий фонд — €74,825
Ґрунт
Кваліфікація, півфінал, 5 травня

Олексій Крутих (Україна) — Константен Біттуан (Франція) 6:4, 6:4

Напередодні Крутих не зміг кваліфікуватися на турнір у Римі. Нагадаємо, що українська тенісистка Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті.

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