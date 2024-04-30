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Людмила Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді

Сьогодні 09:49 169 0
Людмила Кіченок зіграє у чвертьфіналі парного турніру в Мадриді
#Mutua Madrid Open, #WTA, #Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Єлєною Остапенко (10) зіграють проти бельгійки Елізи Мертенс (29) і представниці Тайваню Шувей Се (604) у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 в Мадриді.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 30 квітня. Орієнтовний початок зустрічі о 13:30 за київським часом.

Mutua Madrid Open — WTA 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Парний розряд
1/4 фіналу, 30 квітня

Шувей Се (Тайвань)/Елізе Мертенс (Бельгія) — Людмила Кіченок (Україна)/Єлєна Остапенко (Латвія)

Нагадаємо, у першому колі турніру пара українки здобула перемогу над естонкою Інгрід Ніл та чешкою Ліндою Носковою, після чого тенісистки здолали ще одну досвічену чешку Маркету Вондроушову та британку Кеті Бултер.

Напередодні Надія Кіченок та її японська напарниця Мію Като зазнали поразки від "нейтрального" дуету Анастасії Павлюченкової та Анастасії Потапової в другому колі парного турніру.

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