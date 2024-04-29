Марченко не подужав Болта в першому колі Челленджера в Гуанчжоу

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (240) поступився австралійцю Алексу Болту (244) на старті турніру категорії "Челленджер" у Гуанчжоу, Китай.

Матч тривав 1 годину 57 хвилин і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 1:6.

Українець 9 разів подав навиліт (Болт зробив 15 "ейсів"), припустився двох подвійних помилок (у суперника 4) і реалізував 8 з 11 брейк-пойнтів.

Guangzhou Nansha International Challenger

Гуанчжоу, Китай

Призовий фонд —$82,000

Перше коло, 29 квітня

Ілля Марченко (Україна) — Алекс Болт (Австралія) 4:6, 6:4, 1:6

Нагадаємо, напередодні Надія Кіченок та її японська напарниця поступилися "нейтральному дуету" з країни-терористки.

У Мадриді триває "тисячник", на якому як у старі-добрі часи запалює Рафаель Надаль. Днями він уперше з листопада 2022 року переміг суперника з топ-20 світового рейтингу ATP.