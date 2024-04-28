Надаль здобув перемогу над суперником з топ-20 ATP уперше з 2022 року

Джерело - OptaAce.
22-разовий переможець турнір Grand Slam Рафаель Надаль уперше з 23 листопада 2022 року переміг суперника з топ-20 світового рейтингу ATP. Тоді легендарний іспанець здолав Каспера Рууда (6) на Підсумковому турнірі ATP.
Відповідну статистику наводить OptaAce.
А 27 квітня 2024 року він зробив це знову. В матчі другого кола турніру ATP 1000 у Мадриді "Король Ґрунту" переміг 11-ту ракетку світу Алекса де Мінора. Матч тривав 2 години 3 хвилин та завершився з рахунком 7:6(8), 6:3.
Загалом же ця перемога стала для Надаля 163-ю на турнірах рівня ATP 1000.
Рафаель Надаль (Іспанія) — Алекс де Мінор (Австралія) 7:6(8), 6:3
𝗖𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗢 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗧𝗢𝗗𝗢 👏👏👏@RafaelNadal | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/W9GAtCksJp— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2024
Цікаво, що на попередньому турнірі, який проходив у Барселоні, Надаля у другому колі зупинив саме Алекс де Мінор, тож перемога в Мадриді стала своєрідним реваншем.
У наступному колі Рафа зіграє проти аргентинця Педро Качіна (91). Матч відбудеться в понеділок, 29 квітня. Орієнтовний час початку — 12:00 за Києвом.