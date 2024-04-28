Надаль здобув перемогу над суперником з топ-20 ATP уперше з 2022 року

Джерело - OptaAce.

22-разовий переможець турнір Grand Slam Рафаель Надаль уперше з 23 листопада 2022 року переміг суперника з топ-20 світового рейтингу ATP. Тоді легендарний іспанець здолав Каспера Рууда (6) на Підсумковому турнірі ATP.

Відповідну статистику наводить OptaAce.

А 27 квітня 2024 року він зробив це знову. В матчі другого кола турніру ATP 1000 у Мадриді "Король Ґрунту" переміг 11-ту ракетку світу Алекса де Мінора. Матч тривав 2 години 3 хвилин та завершився з рахунком 7:6(8), 6:3.

Загалом же ця перемога стала для Надаля 163-ю на турнірах рівня ATP 1000.

Mutua Madrid Open — ATP 1000

Іспанія, Мадрид

Ґрунт

Призовий фонд — $9,249,713

Друге коло, 27 квітня

Рафаель Надаль (Іспанія) — Алекс де Мінор (Австралія) 7:6(8), 6:3

Цікаво, що на попередньому турнірі, який проходив у Барселоні, Надаля у другому колі зупинив саме Алекс де Мінор, тож перемога в Мадриді стала своєрідним реваншем.

У наступному колі Рафа зіграє проти аргентинця Педро Качіна (91). Матч відбудеться в понеділок, 29 квітня. Орієнтовний час початку — 12:00 за Києвом.