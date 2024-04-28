Надаль здобув перемогу над суперником з топ-20 ATP уперше з 2022 року

Головне
Україна не залишила мокрого місця від Естонії у стартовому матчі ЧС у дивізіоні 1B
Вчора 21:54 609
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:10 9775 1
Челсі Мудрика зіграв унічию з Астон Віллою, Евертон здолав Брентфорд: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:06 891
Ястремська не змогла обіграти Ґофф у третьому колі Мадрида
Вчора 22:29 212
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Вчора 20:12 580
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 18:30 272
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Вчора 17:27 2897
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Вчора 16:14 7857 2
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Вчора 15:37 11021
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Вчора 14:53 3060 2
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 898
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:15 290
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
26.04.2024 02:10 281
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 262
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1284 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 927
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 904
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1268
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 806
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 752

Надаль здобув перемогу над суперником з топ-20 ATP уперше з 2022 року

Сьогодні 01:26 34 0
Надаль здобув перемогу над суперником з топ-20 ATP уперше з 2022 року
#Рафаель Надаль, #Де Мінор

Джерело - OptaAce.

22-разовий переможець турнір Grand Slam Рафаель Надаль уперше з 23 листопада 2022 року переміг суперника з топ-20 світового рейтингу ATP. Тоді легендарний іспанець здолав Каспера Рууда (6) на Підсумковому турнірі ATP. 

Відповідну статистику наводить OptaAce. 

А 27 квітня 2024 року він зробив це знову. В матчі другого кола турніру ATP 1000 у Мадриді "Король Ґрунту" переміг 11-ту ракетку світу Алекса де Мінора. Матч тривав 2 години 3 хвилин та завершився з рахунком 7:6(8), 6:3. 

Загалом же ця перемога стала для Надаля 163-ю на турнірах рівня ATP 1000. 

Mutua Madrid Open — ATP 1000
Іспанія, Мадрид
Ґрунт
Призовий фонд — $9,249,713
Друге коло, 27 квітня

Рафаель Надаль (Іспанія) — Алекс де Мінор (Австралія) 7:6(8), 6:3

Цікаво, що на попередньому турнірі, який проходив у Барселоні, Надаля у другому колі зупинив саме Алекс де Мінор, тож перемога в Мадриді стала своєрідним реваншем. 

У наступному колі Рафа зіграє проти аргентинця Педро Качіна (91). Матч відбудеться в понеділок, 29 квітня. Орієнтовний час початку — 12:00 за Києвом. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 11021
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 7857 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 12137
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 3060 2
Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги Атлетико переміг Атлетик, Жирона з голом Довбика здолала Лас-Пальмас: результати матчів 33 туру Ла Ліги 9775 1
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2897
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16831 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58099 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324286
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35763 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118522
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51582