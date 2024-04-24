Світоліна та Костюк дізналися суперниць у другому колі турніру в Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна (18) та Марта Костюк (21) зіграють проти іспанки Сари Соррібес Тормо (55) і єгиптянки Маяр Шериф (72) відповідно, у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Дата й орієнтовний час початку поєдинків визначаться пізніше.

Суперниця першої ракетки України у першому колі провела майже двогодинний матч проти американки Бернарди Пери (79), і перемогла з рахунком 7:5, 6:2. А представниця Єгипту в напруженому матчі здолала тенісистку із США Лорен Девіс (166) з результатом 4:6, 7:6(4), 6:4.

Нагадаємо, напередодні українка Леся Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі турніру.

Також Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська невдовзі дізнаються імена своїх суперниць у другому колі. Ними стануть переможниці пар Ван Яфань/Керолайн Доулгайд та Емільяна Аранго/Аманда Анісімова.