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Світоліна та Костюк дізналися суперниць у другому колі турніру в Мадриді

Сьогодні 16:27 119 0
Світоліна та Костюк дізналися суперниць у другому колі турніру в Мадриді
Фото: Getty Images
#Марта Костюк, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна (18) та Марта Костюк (21) зіграють проти іспанки Сари Соррібес Тормо (55) і єгиптянки Маяр Шериф (72) відповідно, у другому колі турніру WTA 1000 в Мадриді.

Дата й орієнтовний час початку поєдинків визначаться пізніше.

Суперниця першої ракетки України у першому колі провела майже двогодинний матч проти американки Бернарди Пери (79), і перемогла з рахунком 7:5, 6:2. А представниця Єгипту в напруженому матчі здолала тенісистку із США Лорен Девіс (166) з результатом 4:6, 7:6(4), 6:4.

Нагадаємо, напередодні українка Леся Цуренко сенсаційно поступилася 18-річній філіппінці в першому колі турніру.

Також Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська невдовзі дізнаються імена своїх суперниць у другому колі. Ними стануть переможниці пар Ван Яфань/Керолайн Доулгайд та Емільяна Аранго/Аманда Анісімова.

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