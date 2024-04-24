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Надаль підтвердив участь на Masters у Мадриді

Сьогодні 18:52 102 0
Надаль підтвердив участь на Masters у Мадриді
Фото - Getty Images
#Рафаель Надаль

Джерело - mutuamadridopen.com.

Експерша ракетка світу Рафаель Надаль підтвердив, що виступить на ґрунтовому турнірі ATP 1000 у Мадриді (Іспанія).

Про це іспанський тенісист повідомив на пресконференції.

"Можливість грати в Мадриді завжди викликає у мене приємні емоції. З нетерпінням чекаю виходу на корт. Я не думаю, що зможу тут зіграти на всі свої 100%, але для мене важливо мати можливість просто зіграти в Мадриді востаннє. Для мене дуже багато значить гра на цьому корті, де я пережив незабутні моменти.

Моя мета на цей тиждень — вийти на корт і отримати якомога більше задоволення. Я хочу закінчити турнір живим. І насолоджуюся тим, що в мене є шанс позмагатися ще раз. Я тут, даю собі шанс і сподіваюся, що ситуація покращиться. Я не втрачаю надії. У спорті все може змінитися дуже швидко", — сказав Надаль.

37-річний тенісист є п'ятиразовим переможцем Masters у Мадриді,  що є найкращим результатом в історії змагання. У матчі першого кола турніру він зустрінеться з 16-річним американцем Дарвіном Бланчем (1028). Гра відбудеться 25 травня, початок не раніше 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Надаль повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту.

А гра першого кола ATP 500 у Барселоні проти Флавіо Коболлі стала для Рафаеля першим виступом на ґрунті за 681 день (відколи він учотирнадцяте тріумфував на Ролан Ґаррос, у трьох сетах здолавши Каспера Рууда). 

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