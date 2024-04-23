Манафов у парі з білорусом поступився на старті турніру в Римі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Владислав Манафов і білорус Іван Лютаревич (1399) поступились тандему італійців Лоренцо Роттолі (501) та Вінсенту Руджері (258) у першому колі Челенджера, який проходить в Римі (Італія).

Матч тривав 1 годину 12 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 10:4. Пара українця двічі подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour Рим, Італія Ґрунт Перший раунд, 23 квітня

Лоренцо Роттолі/Вінсенту Руджері (Італія) — Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) 6:4, 2:6, 10:4

Напередодні Віталій Сачко (189) переміг Норберта Гомбоші (499) зі Словаччини у першому колі Челленджера в Остраві (Чехія).