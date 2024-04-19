Молчанов та Мартен зазнали поразки на старті парного турніру в Бухаресті

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов та француз Фабріс Мартен поступилися парі Жан-Жульєн Роєр (Нідерланди)/ Ллойд Гласспул (Велика Британія) в першому колі парного розряду турніру в Бухаресті.

Поєдинок тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 7:6(2), 6:2. Пара українця один раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та не реалізувала жодного брейк-пойнта.

Romanian Open — ATP 250

Бухарест, Румунія

Парний розряд, ґрунт

Перше коло, 19 квітня

Жан-Жульєн Роєр (Нідерланди)/ Ллойд Гласспул (Велика Британія) - Денис Молчанов (Україна/ Фабріс Мартен (Франція) 7:6(2), 6:2

Напередодні інший український тенісист Ілля Марченко та литовець Річардас Беранкіс зазнали поразки від південнокорейського дуету Чжа Мун Лі та Мін К'ю Сонг у півфіналі Челленджера у Кванджу