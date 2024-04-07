Соболєва виграла найбільший титул в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва вздобула найбільший титул у професійній кар'єрі на змаганнях, що відбулися в італійській Сардинії.

У фінальному матчі на турнірі ITF W35 у Санта Маргеріта ді Пула 19-річна киянка перемогла Ділетту Керубіні - 6:1, 6:1.

Соболєва записала до свого активу шостий титул ITF. Попередні п'ять вона вигравала на турнірах W15.

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ITF W35 у Санта Маргеріта ді Пула,

Італія, 7 квітня

Анастасія Соболєва (Україна) — Ділетта Керубіні (Італія) 6:1, 6:1

Нагадаємо, 7 квітня сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні. Орієнтовний початок зустрічі 19:00 за Києвом.