Соболєва поступилася в другому колі турніру в Словенії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (300) вилетіла з другого кола турінру ITF W75 у Копері, Словенія.

У стартовому матчі на турнірі 19-річна українка поступилася литовці Юстині Мікульскіте (227).

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 3:6.

ITF W75 Koper

Копер, Словенія

Призовий фонд — 60 000$

Друге коло, 18 травня

Анастасія Соболєва — Юстина Мікульскіте 6:2, 3:6, 3:6

На турнір у Копері Соболєва також заявлена і в парному розряді. Разом з Іваною Себестовою вона протистоятиме Ліні Гьорчесці та Андреї Міту.

Також сьогодні свій матч провела Дар’я Снігур. У другому колі турніру ITF W50 вона не віддала жодного гейму француженці Гаель Десперр'єр.