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06.04.2024 09:54 922

Соболєва поступилася в другому колі турніру в Словенії

Сьогодні 14:55 105 0
Соболєва поступилася в другому колі турніру в Словенії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (300) вилетіла з другого кола турінру ITF W75 у Копері, Словенія. 

У стартовому матчі на турнірі 19-річна українка поступилася литовці Юстині Мікульскіте (227). 

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 3:6, 3:6. 

ITF W75 Koper
Копер, Словенія
Призовий фонд — 60 000$
Друге коло, 18 травня

Анастасія Соболєва — Юстина Мікульскіте 6:2, 3:6, 3:6

На турнір у Копері Соболєва також заявлена і в парному розряді. Разом з Іваною Себестовою вона протистоятиме Ліні Гьорчесці та Андреї Міту. 

Також сьогодні свій матч провела Дар’я Снігур. У другому колі турніру ITF W50 вона не віддала жодного гейму француженці Гаель Десперр'єр. 

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