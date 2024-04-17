Надаль потрапив до заявки Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

22-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль (644) потрапив до заявки Ролан Гаррос-2024.

Тенісист скористався правилом "захищеного рейтингу", оскільки через травми не грав майже цілий рік. Він омине кваліфікацію та зіграє в основній сітці турніру.

Надаль 14 разів тріумфував на Ролан Гаррос, що є рекордом будь-якого з тенісистів на одному турнірі серії Grand Slam.

Нагадаємо, Рафаель повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го у Брісбені, де дійшов до чвертьфіналу. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту. Напередодні він з перемоги розпочав турнір ATP 500 у Барселоні.

Цього сезону Відкритий чемпіонат Франції стартує 20 травня та буде тривати до 9 червня. Чинним чемпіоном серед чоловіків є представник Сербії Новак Джокович.