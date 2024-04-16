Манафов разом з білорусом перемогли на старті турніру в Португалії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Владислав Манафов і білорус Іван Лютаревич (1397) обіграли португальський тандем Фредеріку Сілву (377)/Тьягу Перейру (732) у першому колі Челенджера, який проходить в Оейраші (Португалія).
Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Пара українця 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.
ATP Challenger Tour
Оейраш, Португалія
Перший раунд, 16 квітня
Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) - Фредеріку Сілва (377)/Тьягу Перейра 6:3, 6:4
Напередодні Ангеліна Калініна (32) перемогла француженку Алізу Корне (106) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.