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Манафов разом з білорусом перемогли на старті турніру в Португалії

Вчора 22:57 149 0
Манафов разом з білорусом перемогли на старті турніру в Португалії
#Манафов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Владислав Манафов і білорус Іван Лютаревич (1397) обіграли португальський тандем Фредеріку Сілву (377)/Тьягу Перейру (732) у першому колі Челенджера, який проходить в Оейраші (Португалія).

Матч тривав 1 годину 6 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4. Пара українця 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour
Оейраш, Португалія
Перший раунд, 16 квітня

Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) - Фредеріку Сілва (377)/Тьягу Перейра 6:3, 6:4

Напередодні Ангеліна Калініна (32) перемогла француженку Алізу Корне (106) в матчі першого кола турніру WTA 250 у французькому Руані.

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