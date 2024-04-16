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07.04.2024 07:40 1132

Надія Кіченок вилетіла від іменитих суперниць у першому колі парного турніру у Штутгарті

Сьогодні 17:30 94 0
Надія Кіченок вилетіла від іменитих суперниць у першому колі парного турніру у Штутгарті
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та її японська партнерка Сюко Аояма вилетіли з першого кола парного турніру WTA 500 у Штутгарті. 

На супертайбрейку україно-японська пара поступилася Паулі Бадосі (26) та Онс Жабер (9). 

Матч тривав 1 годину 40 хвилину хвилин та завершився з рахунком 6:4, 5:7, 5:10. 

Porsche Tennis Grand Prix, WTA 500
Штутгарт, Німеччина
Перше коло, основна сітка
16 квітня

Сюко Аояма (Японія) та Надія Кіченок (Україна) — Паула Бадоса (Іспанія) та Онс Жабер (Туніс) 6:4, 5:7, 5:10

Для української тенісистки це друга поразка за останні кілька днів. У суботу, 13 квітня, вона разом зі своєю сестрою Людмилою поступилася у вирішальному матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Відомий бізнес та меценат Юрій Сапронов розритикував сестер Кіченок за цю поразку, назвавши їх юніорками. 

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