Надія Кіченок вилетіла від іменитих суперниць у першому колі парного турніру у Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та її японська партнерка Сюко Аояма вилетіли з першого кола парного турніру WTA 500 у Штутгарті.

На супертайбрейку україно-японська пара поступилася Паулі Бадосі (26) та Онс Жабер (9).

Матч тривав 1 годину 40 хвилину хвилин та завершився з рахунком 6:4, 5:7, 5:10.

Porsche Tennis Grand Prix, WTA 500

Штутгарт, Німеччина

Перше коло, основна сітка

16 квітня

Сюко Аояма (Японія) та Надія Кіченок (Україна) — Паула Бадоса (Іспанія) та Онс Жабер (Туніс) 6:4, 5:7, 5:10

Для української тенісистки це друга поразка за останні кілька днів. У суботу, 13 квітня, вона разом зі своєю сестрою Людмилою поступилася у вирішальному матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Відомий бізнес та меценат Юрій Сапронов розритикував сестер Кіченок за цю поразку, назвавши їх юніорками.