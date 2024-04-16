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07.04.2024 07:40 1123

Надаль підтвердив свою участь на турнірі в Барселоні

Сьогодні 09:42 177 0
Надаль підтвердив свою участь на турнірі в Барселоні
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

22-разовий чемпіон турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль підтвердив, що виступить на ґрунтовому турнірі ATP 500 у Барселоні (Іспанія).

Про це легендарний тенісист повідомив на пресконференції.

"Я приїхав сюди і відклав ухвалення рішення на останню хвилину, тому що не знав, чи зможу зіграти. Я вийду на корт. Для мене можливість зіграти в Барселоні — це подарунок. Я сприймаю цей рік як останній у кар'єрі і маю намір насолоджуватися кожним моментом", - сказав Надаль.

У матчі першого раунду турніру іспанець зустрінеться з представником Італії Флавіо Коболлі (62). Поєдинок запланований на 16 квітня. Початок – орієнтовно о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що Надаль вигравав змагання в Барселоні рекордні 12 разів, а у 2017-му центральний корт турніру був перейменований на його честь – Pista Rafa Nadal.

Нагадаємо, 37-річний спортсмен повернувся в Тур після майже річної перерви на початку 2024-го, дійшовши до чвертьфіналу Брісбена. Але потім почергово знімався з усіх наступних змагань ще до їхнього старту.

Головною ціллю Рафаеля на, як він сам зазначав, потенційно останній рік професійної кар'єри є виступ під час ґрунтового сезону, зокрема його кульмінації — Ролан Ґаррос.

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