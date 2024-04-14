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Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло

Утретє за 4 роки!
Сьогодні 18:23 142 0
Ціціпас, упевнено здолавши Рууда, знову виграв Мастерс у Монте-Карло
#Рууд, #Ціціпас

Джерело - Чемпіон.

Грецький тенісист Стефанос Ціціпас (12) упевнено переграв норвежця Каспера Рууда (10) у фіналі турніру категорії ATP 1000 в Монте-Карло.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 6:4. Ціціпас виконав 3 подачі навиліт (2 в суперника), допустив 1 подвійну помилку (1 в суперника) й реалізував 4 з 8 брейк-пойнтів (0/8 у суперника).

Стефанос відразу захопив інціативу в матчі, легко вигравши першу партію за 37 хвилин. Другий сет тривав уже понад годину. Найбільш упертим і довгим геймом став 7-й на подачі уродженця Афін, проте він зумів його взяти, відігравши 3 брейк-пойнти.

Відео останнього розіграшу

Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Masters 1000
Монте-Карло, Монако
Ґрунт
Призовий фонд - €6,410,670
Фінал, 13 квітня

Стефанос Ціціпас (Греція) - Каспер Рууд (Норвегія) 6:1, 6:4

Відтак Ціціпас збільшив відрив у рахунку очних зустрічей із Руудом — 4:2.

Колишня третя ракетка світу виборов свій третій титул у Монте-Карло (після перемог у 2021 та 2022 роках) і 11-й загалом на рівні ATP. З понеділка він повернеться в першу десятку світового рейтингу.

Зі свого боку Рууд не зміг виграти перший для себе турнір категорії ATP 1000 і вже вдруге програв вирішальну зустріч "тисячника" (була ще в Маямі-2022). У нього в активі загалом 10 титулів на професійному рівні (9 із них — ґрунтові). В оновленому табелі про ранги 25-річний тенісист підійметься на 6-те місце.

Цікаво, що в півфіналі Рууд і Ціціпас обіграли першу та другу ракеток світу відповідно. Каспер із шостої спроби переміг Новака Джоковича, а Стефанос завдав другої поразки в сезоні Янніку Сіннеру.

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