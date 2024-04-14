Завацька пробилась в основну сітку турніру в Руані

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (183) обіграла Елізабет Мандлік (124) у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Руані (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 36 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:6(5). Українка жодного разу не подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та використала 6 з 8 брейк-пойнтів.

Open Capfinances Rouen Métropole - WTA 250

Руана, Франція

Призовий фонд - $267,082

Грунт

Кваліфікація, Фінал

13 квітня

Катаріна Завацька (Україна) — Елізабет Мандлік (США) 6:2, 7:6(5)

Раніше ми повідомляли, що збірна України не змогла вийти у фінальну стадію Кубку Біллі Джин Кінг, ведучи в рахунку 2:0 після першого дня.

Українки програли у матчевій зустрічі — 2:3. Сестри Людмила і Надія Кіченок поступились у вирішальній парній зустрічі.