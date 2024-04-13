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07.04.2024 07:40 1022

Завацька перемогла у першому матчі кваліфікації турніру у Франції

Сьогодні 15:56 108 0
Завацька перемогла у першому матчі кваліфікації турніру у Франції
#WTA, #Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (183) перемогла француженку Селену Янічевич (230) у першому матчі кваліфікації турніру WTA 250 у Руані (Франція).

Поєдинок тривав 1 годину 58 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:0, 6:3. Українка ніразу не подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки і використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

У фінальному матчі Катаріна зустрінеться з американкою Елізабет Мандлік (124). Поєдинок запланований на 14 квітня.

WTA 250
Руана, Франція
Кваліфікація, півфінал
13 квітня

Селена Янічевич (Франція) — Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 0:6, 3:6

Нагадаємо, наразі відбуваються матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг між командами України та Румунії. Напередодні Леся Цуренко (42) обіграла Ану Богдан (64) у першому поєдинку, а Еліна Світоліна (18) подвоїла перевагу після перемоги над Жаклін Крістіан (75).

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