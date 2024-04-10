Світоліна: Наша мрія — провести домашній матч в Україні

Джерело - Кубок Біллі Джин Кінг.

Перша ракетка України Еліна Світоліна мріє про те, щоб одного дня збірна України з тенісу провела свій домашній матч у рідних стінах.

Про це Еліна розповіла в інтерв’ю напередодні матчевої зустрічі зі збірною Румунії в Кубку Біллі Джин Кінг.

"Звісно, наша мрія — провести домашній матч в Україні, як це було завжди, але під час війни це неможливо. Ми сподіваємося, що багато вболівальників у Флориді прийдуть підтримати нас у матчі з Румунією та допоможуть створити домашню атмосферу" ,— сказала Світоліна.

Нагадаємо, відбірковий матч Кубку Біллі Джин Кінг між збірними України та Румунії пройде 12-13 квітня. Окрім Світоліної, Україну також представлять Леся Цуренко, Юлія Стародубцева та сестри Кіченок. Матчі за їх участі можна буде переглянути безплатно.