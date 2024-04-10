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06.04.2024 12:08 1168

Монфіс — про можливий виступ на Олімпіаді: Рік тому, коли був 400-м, усі наді мною сміялися

Сьогодні 12:43 131 0
Монфіс — про можливий виступ на Олімпіаді: Рік тому, коли був 400-м, усі наді мною сміялися

Джерело - Пресконференція Монфіса.

Чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної, 36-річний французький тенісист Гаель Монфіс вважає, що рік тому над ним усі сміялися, а тепер він є кандидатом до збірної Франції на домашню Олімпіаду в Парижі.

Про це спортсмен заявив під час пресконференції у Монако.

"Я був 400-м (у АТР — ред.) і люди не дозволяли мені вірити у власні мрії, але вони мене не знають.

От чому я намагаюся спілкуватися зі своїми справжніми вболівальниками. Мені не потрібно брати 20 турнірів, але хочеться періодично вигравати матчі то тут, то там. Лише легенди змогли виграти всі.

Тобі не дозволяють говорити: "Мені 36, я 400-й у світі, і я ще хочу повернутися на гарний рівень". Всі тоді з мене сміялися", — повідомив француз.

Нагадаємо, Світоліна опустилася на 18 позицію, але зберегла звання першої ракетки України.

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