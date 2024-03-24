Монфіс: Неймовірно, скільки всього хорошого Еліна зробила для своєї країни

Гаель Монфіс захоплюється працездатністю своєї дружини Еліни Світоліної.

Про це французький тенісист розповів в інтерв’ю Tennis Majors.

"Люди хочуть ставити теніс на перше місце, але насамперед вона чудова мати. Це найважливіше для мене, як для чоловіка, тому що, звичайно, ми тенісна пара, але життя виходить за межі нашого спорту. Вона чудова і прекрасна мати, і, як ви сказали, вона добре справляється з цим на корті.

Я здивований тим, наскільки вдало вона повернулася, наскільки вона сильна - і морально, і фізично. Це просто дивовижно. Неймовірно, скільки всього хорошого вона зробила для своєї країни. Те, що вона справляється з усіма трьома справами, - це вражаюче", - сказав Монфіс.