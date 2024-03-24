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22.03.2024 12:00 823

Монфіс: Неймовірно, скільки всього хорошого Еліна зробила для своєї країни

Сьогодні 00:06 140 1
Монфіс: Неймовірно, скільки всього хорошого Еліна зробила для своєї країни

Джерело - https://www.tennismajors.com/atp/great-mother-tough-woman-monfils-amazed-by-wife-svitolina-751122.html.

Гаель Монфіс захоплюється працездатністю своєї дружини Еліни Світоліної. 

Про це французький тенісист розповів в інтерв’ю Tennis Majors. 

"Люди хочуть ставити теніс на перше місце, але насамперед вона чудова мати. Це найважливіше для мене, як для чоловіка, тому що, звичайно, ми тенісна пара, але життя виходить за межі нашого спорту. Вона чудова і прекрасна мати, і, як ви сказали, вона добре справляється з цим на корті.

Я здивований тим, наскільки вдало вона повернулася, наскільки вона сильна - і морально, і фізично. Це просто дивовижно. Неймовірно, скільки всього хорошого вона зробила для своєї країни. Те, що вона справляється з усіма трьома справами, - це вражаюче", - сказав Монфіс. 

Нагадаємо, нещодавно Еліна потрапила до списку "УП 100. Сила жінок". Учасниць проєкту оцінювали за їхнім внеском у перемогу та впливом на суспільно-політичні процеси. Як відомо, Світоліна постійно допомагає українському війську, зокрема 13 бригаді Національної гвардії України "Хартія". 

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