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Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні

Вчора 23:59 180 0
Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі турніру WTA 500 у Чарльстоні Даніель Коллінз здобула впевнену перемогу над Дар'єю Касаткіною.

Американка перемогла у двох сетах - 6:2, 6:1. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

Коллінз виграла вже 13 матч поспіль, що є її найдовшою безпрограшною серією у кар'єрі. Тиждень тому Даніель стала переможницею на турнірі WTA 1000 у Маямі.

Американка виграла четвертий титул WTA, в тому числі другий на грунтовому покритті.

Credit One Charleston Open — WTA 500
Чарльстон (США), зелений ґрунт
Призовий фонд — $922,573
Фінал, 5 квітня

Даніель Коллінз (США) - Дар'я Касаткіна 6:2, 6:1

Огляд

Нагадаємо у третьому колі турніру Дар'я Касаткіна пройшла українку Ангеліну Калініну. На цій же стадії змагань Еліна Світоліна програла бельгійці Елізе Мертенс.

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