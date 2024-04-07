Коллінз виграла турнір WTA 500 у Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі турніру WTA 500 у Чарльстоні Даніель Коллінз здобула впевнену перемогу над Дар'єю Касаткіною.

Американка перемогла у двох сетах - 6:2, 6:1. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

Коллінз виграла вже 13 матч поспіль, що є її найдовшою безпрограшною серією у кар'єрі. Тиждень тому Даніель стала переможницею на турнірі WTA 1000 у Маямі.

Американка виграла четвертий титул WTA, в тому числі другий на грунтовому покритті.

Credit One Charleston Open — WTA 500

Чарльстон (США), зелений ґрунт

Призовий фонд — $922,573

Фінал, 5 квітня

Даніель Коллінз (США) - Дар'я Касаткіна 6:2, 6:1

Огляд

Нагадаємо у третьому колі турніру Дар'я Касаткіна пройшла українку Ангеліну Калініну. На цій же стадії змагань Еліна Світоліна програла бельгійці Елізе Мертенс.