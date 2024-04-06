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04.04.2024 22:11 283

Стародубцева поступилася у півфіналі парного турніру в Колумбії

Сьогодні 11:15 129 1
Стародубцева поступилася у півфіналі парного турніру в Колумбії
#Хромачова, #Юлія Стародубцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (136) у парі з румункою Іриною Бара (178) у супертайбрейку поступася представниці Угорщини Анні Бондар (112) і росіянці Ірині Хромачовів (578) у матчі 1/2 фіналу турніру WTA в Боготі (Колумбія).

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 1:2. Дует українки жодного разу не подав навиліт, не зробив жодної подвійної помилки і використав 1 з 4 брей-пойнтів.

WTA
Богота, Колумбія, грунт
1/2 фіналу, парний турнір
6 квітня

Анна Бондар (Угорщина)/Ірина Хромачова (Росія) - Юлія Стародубцева (Україна)/ Ірина Бара (Румунія) 3:6, 6:1, 10:8

Зазначимо, що у чвертьфінальному поєдинку пара Стародубцевої вибила дует українки Катаріни Завацької та китаянки Сяоді Ю, а у першому колі Юлія з Барою перемогли Оксану Калашникову та Катажину Пітер.

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