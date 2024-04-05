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Манафов у парі з білорусом програв у півфіналі турніру в Італії

Сьогодні 18:21 117 0
Манафов у парі з білорусом програв у півфіналі турніру в Італії
#Манафов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Владислав Манафов у парі з білорусом Іваном Лютаревичем (1407) програв французам Бенжамену Бонзі (167) і Тео Аррібажу у півфіналі Челленжера в італійській Барлетті.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 0:2. Пара українця тричі подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Челленджер Чоловіки, Парний розряд
Барлетта, Італія
5 квітня

Владислав Манафов (Україна)/Іван Лютаревич (Білорусь) - Бенжамен Бонза (Франція)/Тео Аррібаж (Франція) 3:6, 5:7

Нагадаємо, напередодні сестри Кіченок пробилися у півфінал турніру в Чарльстоні, а Еліна Світоліна (17) поступилась бельгійці Елізе Мертенс (30) у третьому колі турніру.

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