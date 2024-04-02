Визначилася перша суперниця Цуренко на турнірі в Чарльстоні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (39) зіграє з австралійкою Астрою Шармою (135) у другому колі ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні (США).

Шарма у першому колі змагань у двох сетах переграла Аріну Родіонову (Австралія, 101). Матч тривав 1 годину та 13 хвилин.

Credit One Charleston Open - WTA 500 Чарльстон (США) Призовий фонд - $922,573

Перше коло, 2 квітня

Астра Шарма (Австралія) [LL] - Аріна Родіонова (Австралія) 6:4, 6:1

Раніше українка та австралійка зустрічалися лише одного разу. У 2021 році Цуренко програла на старті кваліфікації в Аделаїді.