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Визначилася перша суперниця Цуренко на турнірі в Чарльстоні

Сьогодні 20:16 139 0
Визначилася перша суперниця Цуренко на турнірі в Чарльстоні
#Леся Цуренко, #Астра Шарма

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (39) зіграє з австралійкою Астрою Шармою (135) у другому колі ґрунтового турніру WTA 500 у Чарльстоні (США).

Шарма у першому колі змагань у двох сетах переграла Аріну Родіонову (Австралія, 101). Матч тривав 1 годину та 13 хвилин.

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон (США)
Призовий фонд - $922,573
Перше коло, 2 квітня

Астра Шарма (Австралія) [LL] - Аріна Родіонова (Австралія) 6:4, 6:1

Раніше українка та австралійка зустрічалися лише одного разу. У 2021 році Цуренко програла на старті кваліфікації в Аделаїді.

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