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Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць

Сьогодні 22:21 177 0
Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць
#Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування тенісного турніру Charleston Open - WTA 500, що відбудеться в США.

Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Основна сітка турніру триватиме з 3 по 7 квітня.

Перше коло

    • Еліна Світоліна (17) - Тамара Корпач (77)/"кваліфаєрка"/"лакі лузер"
    • Даяна Ястремська (33) - Магда Лінетт (55)/Петра Мартич (60)
    • Ангеліна Калініна (36) - Каролін Возняцкі (129)/"кваліфаєрка"/"лакі лузер"
    • Леся Цуренко (40) - Аріна Родіонова (98)/Юлія Путінцева (68)

    Чинною чемпіонкою турніру є Онс Жабер із Тунісу, яка минулого року перемогла в фіналі швейцарку Белінду Бенчич.

    Нагадаємо, що 5 українських тенісисток заявлені на ґрунтовий турнір у Мадриді

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