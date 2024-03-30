Жеребкування турніру Charleston Open: українки дізналися своїх потенційних суперниць

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування тенісного турніру Charleston Open - WTA 500, що відбудеться в США.

Імена своїх перших потенційних суперниць дізнались українки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

Основна сітка турніру триватиме з 3 по 7 квітня.

Перше коло

Еліна Світоліна (17) - Тамара Корпач (77)/"кваліфаєрка"/"лакі лузер"

Даяна Ястремська (33) - Магда Лінетт (55)/Петра Мартич (60)

Ангеліна Калініна (36) - Каролін Возняцкі (129)/"кваліфаєрка"/"лакі лузер"

Леся Цуренко (40) - Аріна Родіонова (98)/Юлія Путінцева (68)

Чинною чемпіонкою турніру є Онс Жабер із Тунісу, яка минулого року перемогла в фіналі швейцарку Белінду Бенчич.

Нагадаємо, що 5 українських тенісисток заявлені на ґрунтовий турнір у Мадриді