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Урсу поступився у фіналі турніру ITF

Сьогодні 16:44 162 0
Урсу поступився у фіналі турніру ITF
#ITF

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Вадим Урсу (425) поступився у фіналі турніру ITF M15 у Шарм-ель-Шейху.

Суперником для Урсу став британець Джайлс Гассі (452). Поєдинок завершився впевненою перемогою Гассі з рахунком 6:2, 6:4.

ITF M15
Шарм-ель-Шейх, Эгипет
Хард
Фінал, 31 березня

 Джайлс Гассі (Великобританія) - Вадим Урсу (Україна) 6:2, 6:4

Нагадаємо, що на стадії 1/2 фіналу українець здолав чеха Маркека Генгела (699). Матч завершився вольовою перемогою українця з рахунком 5:7, 6:1, 6:4. Цікаво, що в 1/4 Вадим вибив ще одного представника України Іллю Білобородька (2:6, 7:6(4), 6:2).

Зазначимо, у попередні два тижні українець ставав переможцем аналогічних турнірів у Шарм-ель-Шейху.

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