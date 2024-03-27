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5 українських тенісисток заявлені на ґрунтовий турнір у Мадриді

Сьогодні 19:54 71 0
5 українських тенісисток заявлені на ґрунтовий турнір у Мадриді
#Ангеліна Калініна, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська

Джерело - Tennis Up To Date.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 1000 у Мадриді. 

Про це повідомляє Tennis Up To Date. 

Турнір пройде з 23 квітня по 3 травня в столиці Іспанії. В заявку також потрапили Іга Швьонтек, Аріна Соболенко, Коко Гофф, Олена Рибакіна, Джессіка Пегула, Онс Жабер, Ціньвень Чжень та інші. 

Чинна чемпіонка Madrid Open - Аріна Соболенко. У фіналі минулорічного розіграшу білоруска обіграла Ігу Швьонтек. Попередній турнір також запам’ятався гучним скандалом - організатори не надали учасницям парного фіналу традиційну промову. 

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