5 українських тенісисток заявлені на ґрунтовий турнір у Мадриді

Джерело - Tennis Up To Date.

Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

Про це повідомляє Tennis Up To Date.

Турнір пройде з 23 квітня по 3 травня в столиці Іспанії. В заявку також потрапили Іга Швьонтек, Аріна Соболенко, Коко Гофф, Олена Рибакіна, Джессіка Пегула, Онс Жабер, Ціньвень Чжень та інші.

Чинна чемпіонка Madrid Open - Аріна Соболенко. У фіналі минулорічного розіграшу білоруска обіграла Ігу Швьонтек. Попередній турнір також запам’ятався гучним скандалом - організатори не надали учасницям парного фіналу традиційну промову.