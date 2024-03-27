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22.03.2024 12:00 955

Марія Костюк програла у матчі першого кола турніру у Франції в парному розряді

Сьогодні 18:10 162 0
Марія Костюк програла у матчі першого кола турніру у Франції в парному розряді
#ITF

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марія Костюк у парі з француженкою Ханною Бугуффою поступилися британці Емілі Епплтон та Ізабель Хаверлаг з Нідерландів у матчі першого кола ITF W75, який проходив у Круассі-Бобур (Франція).

Поєдинок тривав 46 хвилин та завершився з рахунком 0:2.

ITF - W75
Круассі-Бобур, Франція, хард
Перше коло, парний турнір
27 березня

Марія Костюк (Україна)/Ханна Бугуффа (Франція) - Емілі Епплтон (Велика Британія)/Ізабель Хаверлаг (Нідерланди) 1:6, 1:6

Нагадаємо, напередодні Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська поступились американському дуету Ейжи Мухаммад та Аліші Паркс у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Маямі.

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