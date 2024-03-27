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22.03.2024 12:00 932

Маррей: Буду відсутній тривалий період

Сьогодні 00:54 145 0
Маррей: Буду відсутній тривалий період
#Енді Маррей

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей (62) травмувався у матчі третього кола Miami Open.

Про це тенісист повідомив у Instagram.

Британець отримав  розрив передньої талофібулярної зв’язки та майже повний розрив п’ятково-малогомілкової зв’язки у грі проти чеха Томаша Махача (60) - 7:5, 5:7, 6:7(5).

"Зрозуміло, це важко прийняти, і я буду відсутній тривалий період. Але коли прийде час, я повернуся навіть з одним стегном та без зв'язок на щиколотці", — написав Маррей.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Andy Murray (@andymurray)

Нагадаємо, 36-річний британський тенісист є переможцем Відкритого чемпіонату США (2012 р.) та двічі тріумфував на Вімблдоні (2013, 2016 роки). Також він Єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012 та 2016 роки).

Раніше ITF спростувала відсторонення білоруських тенісисток Аріни Соболенко та Вікторії Азаренко від Олімпіади у Парижі-2024.

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