Крутих вилетів з челенджеру в Хорватії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (401) поступився чеху Йонасу Форейтеку (421) в першому колі челенджеру в Задарі, Хорватії.

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 7:5, 2:6. Крутих здійснив три подачі навиліт (у суперника - 9), реалізував 11 з 17 брейк-пойнтів та припустився двох подвійних помилок. Точність перших подач - 61%.

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open - ATP Challenger Tour 100

Задар, Хорватія

Грунт

Призовий фонд - €74,825

Олексій Крутих - Йонас Форейтек 1:2 (1:6, 5:7, 2:6)

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Олексій здолав іспанця Серхі Переса Контрі. Для українця це був третій челенджер у поточному сезоні. Також він грав за збірну України у кваліфікації Кубку Девіса, але програв свій матч 29-й ракетці світу Себастьяну Корді.