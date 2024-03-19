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Крутих вилетів з челенджеру в Хорватії

Сьогодні 16:20 124 0
Крутих вилетів з челенджеру в Хорватії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (401) поступився чеху Йонасу Форейтеку (421) в першому колі челенджеру в Задарі, Хорватії. 

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 7:5, 2:6. Крутих здійснив три подачі навиліт (у суперника - 9), реалізував 11 з 17 брейк-пойнтів та припустився двох подвійних помилок. Точність перших подач - 61%. 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open - ATP Challenger Tour 100

Задар, Хорватія

Грунт

Призовий фонд - €74,825

Олексій Крутих - Йонас Форейтек 1:2 (1:6, 5:7, 2:6)

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації Олексій здолав іспанця Серхі Переса Контрі. Для українця це був третій челенджер у поточному сезоні. Також він грав за збірну України у кваліфікації Кубку Девіса, але програв свій матч 29-й ракетці світу Себастьяну Корді. 

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