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Крутих пройшов кваліфікацію челенджера в Хорватії

Сьогодні 19:14 141 0
Крутих пройшов кваліфікацію челенджера в Хорватії
#Олексій Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (401) переміг іспанця Серхі Переса Контрі (527) у фіналі кваліфікації челенджера в Задарі, Хорватія. 

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6. Олексій сім разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував два з семи брейк-пойнтів. Точність на першій подачі склала 65%, а на другій - 41%. 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open - ATP Challenger Tour 100

Задар, Хорватія

Грунт

Призовий фонд - €74,825

Олексій Крутих - Серхі Перес Контрі 2:1 (6:4, 2:6, 7:6)

Завдяки цій перемозі Крутих втретє цього сезону зіграє в основі челенджера. У першому колі основної сітки 24-річний українець зустрінеться з Йонасом Форейтеком (421). Матч відбудетьяся 19 березня. Початок - о 12.30. 

Нагадаємо, напередодні Карлос Алькарас виграв турнір в Індіан-Веллсі, декласувавши "нейтрального" росіянина Даніїла Медведєва. Після матчу представник країни-терористки назвав уболівальників "просто кінченими"

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