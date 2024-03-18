Крутих пройшов кваліфікацію челенджера в Хорватії

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (401) переміг іспанця Серхі Переса Контрі (527) у фіналі кваліфікації челенджера в Задарі, Хорватія.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину і завершився з рахунком 6:4, 2:6, 7:6. Олексій сім разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував два з семи брейк-пойнтів. Точність на першій подачі склала 65%, а на другій - 41%.

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open - ATP Challenger Tour 100

Задар, Хорватія

Грунт

Призовий фонд - €74,825

Олексій Крутих - Серхі Перес Контрі 2:1 (6:4, 2:6, 7:6)

Завдяки цій перемозі Крутих втретє цього сезону зіграє в основі челенджера. У першому колі основної сітки 24-річний українець зустрінеться з Йонасом Форейтеком (421). Матч відбудетьяся 19 березня. Початок - о 12.30.

Нагадаємо, напередодні Карлос Алькарас виграв турнір в Індіан-Веллсі, декласувавши "нейтрального" росіянина Даніїла Медведєва. Після матчу представник країни-терористки назвав уболівальників "просто кінченими".