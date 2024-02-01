Крутих поступився Корді у першому матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі Кубка Девіса між Україною та США Олексій Крутих (342) програв Себастьяну Корді (33).

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6, 4:6.

Українець 4 рази подавав навиліт, зробив 4 подвійні помилки і використав 2/3 брейкпойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Вільнюс, Литва

Хард (зал)

Кваліфікація, 1-й матч

Олексій Крутих (Україна) - Себастьян Корда (США) 3:6, 7:6(3), 4:6

Переможець протистояння у вересні гратиме в Davis Cup Finals. Збірна, яка програє, гратиме матч Першої Світової групи.

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