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Крутих поступився Корді у першому матчі Кубка Девіса

Сьогодні 21:58 166 0
Крутих поступився Корді у першому матчі Кубка Девіса

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі Кубка Девіса між Україною та США Олексій Крутих (342) програв Себастьяну Корді (33).

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6, 4:6.

Українець 4 рази подавав навиліт, зробив 4 подвійні помилки і використав 2/3 брейкпойнтів.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Вільнюс, Литва
Хард (зал)
Кваліфікація, 1-й матч

Олексій Крутих (Україна) - Себастьян Корда (США) 3:6, 7:6(3), 4:6

Переможець протистояння у вересні гратиме в Davis Cup Finals. Збірна, яка програє, гратиме матч Першої Світової групи.

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