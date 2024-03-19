Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (43) 19 березня стартує в основній сітці Відкритого турніру WTA 1000 в американському Маямі.
Нашій гравчині протистоятиме полька Магда Лінетт (55).
Початок гри - не раніше 21.30.
Miami Open - WTA 1000
Маямі, США
Хард. Призовий фонд - $8,770,480
Перше коло, 19 березня
Леся Цуренко (Україна) – Магда Лінетт (Польща)
Це буде третя очна зустріч тенісисток, рахунок у серії - 1:1.
Переможниця у другому раунді зіграє проти чешки Барбори Крейчикової.
Нагадаємо, українки дізналися своїх потенційних суперниць після жеребкування Miami Open-2024.