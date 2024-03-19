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Цуренко зіграє з Лінетт у першому колі Miami Open

Сьогодні 11:14 91 0
Цуренко зіграє з Лінетт у першому колі Miami Open
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (43) 19 березня стартує в основній сітці Відкритого турніру WTA 1000 в американському Маямі.

Нашій гравчині протистоятиме полька Магда Лінетт (55).

Початок гри - не раніше 21.30.

Miami Open - WTA 1000

Маямі, США

Хард. Призовий фонд - $8,770,480

Перше коло, 19 березня

Леся Цуренко (Україна) – Магда Лінетт (Польща)

Це буде третя очна зустріч тенісисток, рахунок у серії - 1:1.

Переможниця у другому раунді зіграє проти чешки Барбори Крейчикової.

Нагадаємо, українки дізналися своїх потенційних суперниць після жеребкування Miami Open-2024.

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