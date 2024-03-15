Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 5174
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1125 1
Різні сценарії з привабливою перспективою в Києві та Кривому Розі: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,86
Сьогодні 11:25 151
Матч Алькарас - Звєрєв у Індіан-Веллсі призупинили через нашестя бджіл
Сьогодні 01:20 652
Ліверпуль знищив Спарту, Бенфіка з Трубіним здолала Рейнджерс в 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:59 963
Костюк зіграє проти першої ракетки світу в півфіналі Індіан-Веллса
Вчора 23:29 756
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі
Вчора 21:18 10257 4
Визначився транслятор матчу Боснія і Герцеговина - Україна
Вчора 19:43 1642
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі
Вчора 16:26 13214
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 15:05 4119
Прямі трансляції

Костюк: Світ не розуміє, як швидко все може змінитися

Сьогодні 10:37 314 0
Костюк: Світ не розуміє, як швидко все може змінитися
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) продовжує нагадувати світові про війну в Україні після своїх матчів. 

- Після фіналу в Сан-Дієго ви зробили кілька дуже зворушливих коментарів, чудових коментарів. Чи не могли б ви трохи розповісти про це? У вас вдома, як і раніше, багато страху? Чи сприймають люди це вже як належне? Чи сприймає світ це як належне? І, нарешті, Ви розчаровані тим, що моя країна не змогла надати Вам велику допомогу?

- Гарне запитання. Звичайно, ніколи не знаєш, що трапиться завтра. Я думаю, що всі люди це відчувають, але ми [українці] відчуваємо це трішечки більше, тому що наші життя ніби не в наших руках. Ми не можемо контролювати ситуацію. Чесно кажучи, я не можу говорити за людей, які живуть в Україні, тому що я там не живу. Я просто кілька разів приїжджала в гості. І я відчуваю, що люди вже просто... ну, розумієте, це дуже виснажливо і важко - жити в таких умовах роками. Це просто вимотує всіх.

Мені здається, що світ не розуміє, як швидко все може змінитися. Ви знаєте, ви думаєте, що рахунок 6:0, 3:0, але насправді все набагато ближче, розумієте. Мені здається, я так відчуваю, що я роблю все що можу, щоб... принаймні скрізь, де я можу на щось вплинути. Але, знаєте, все одно в тебе залишається відчуття, що цього недостатньо, що я маю робити більше, що я ще щось можу зробити і так далі, і ти намагаєшся говорити з людьми. Але дуже важко зрозуміти, що ми переживаємо, скільки всього було порушено, скільки меморандумів і всього того, що нам обіцяли. 

Знаєте, це просто боляче переживати. Очевидно, що це дуже гарний урок для всієї країни - покладатися на себе і бути дуже люб'язними з усіма, але насамперед думати про себе. Я дуже сподіваюся, що люди просто... ну, знаєте, просто сприймуть це... це дуже серйозна тема для розмови, але багато речей відбуваються не просто так. Я просто сподіваюся, що ми зможемо винести якомога більше уроків, щоб це ніколи не повторилося.

Сподіваюся, ми зможемо отримати більше допомоги з різних куточків світу. Це теж було б чудово, - сказала Костюк. 

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі Марта не залишила шансів росіянці Анастасії Потаповій. Ім’я наступної суперниці Костюк вже відоме

Коментарі ()
Популярне зараз
Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі Влучай у кошик, або біжи за м’ячем: історія Стефена Каррі 13214
Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком Ф'юрі розкрив ім'я свого спаринг-партнера до бою з Усиком 10745
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10257 4
Український тренер-утікач уже працює в Маямі Український тренер-утікач уже працює в Маямі 20777
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 31392 2
Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон Чорноморцю заборонили пускати глядачів на стадіон 7175
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158402
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29685 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20325 2
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96457
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13029
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34456 2